В Усолье-Сибирском завершат комплекс неотложных мер по ликвидации загрязнения в декабре

ИРКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральный экологический оператор (ФЭО, структура госкорпорации "Росатом") планирует до конца года завершить первоочередные мероприятия по ликвидации очага химического загрязнения на площадке бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ФЭО.

"Комплекс неотложных мер будет завершен до конца декабря 2021 года. Далее предстоит рекультивация всей территории и строительство экотехнопарка "Восток". Проект рекультивации в настоящий момент разрабатывается", - сказали в пресс-службе.

В список неотложных мер вошли мероприятия по приведению в безопасное состояние наиболее сложных и опасных объектов "Усольехимпрома". Это аварийные цистерны с химическими веществами, скважины рассолопромысла с закаченными отходами, нефтяная линза вблизи реки Ангара и цех ртутного электролиза.

На сегодняшний день перезатарены в безопасные цистерны токсичные вещества из 17 аварийных емкостей. Ликвидированы все 12 скважин рассолопромысла с накопленными отходами. Локализована нефтяная линза, установлена противофильтрационная завеса и локальные очистные сооружения для ликвидации угрозы залпового выброса нефтепродуктов в бассейн Ангары. Демонтированы наземная часть и фундаменты цеха ртутного электролиза - основного источника загрязнения ртутью. По периметру цеха установлена противофильтрационная завеса. Обеззаражены демонтированные строительные конструкции.

Об "Усольехимпроме"

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также остались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами.

По поручению президента РФ начата рекультивация промышленной площадки. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, ФЭО, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Рекультивировать площадку должны до 2024 года.

Для переработки отходов построят экотехнопарк "Восток". К его возведению планируется приступить в 2022 году. После переработки отходов "Усольехимпрома" экотехнопарк будет заниматься отходами промышленных предприятий Иркутской области. Благодаря замкнутому технологическому циклу практически не будут образовываться отходы производства, то есть отходы от одних стадий процесса станут сырьем для других, что позволит полностью исключить захоронение какие-либо остатков.