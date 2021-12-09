В ЕАО свободно почти 40% коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 9 декабря. Заполняемость коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Еврейской автономной области (ЕАО) составляет 61,6%, в настоящее время из 352 мест пациентами занято 217, сообщил ТАСС начальник областного департамента здравоохранения Андрей Лебедев.

"9 декабря коечный фонд для пациентов с коронавирусом в регионе - 352 места - заполнен на 61,6%. Еще 495 больных лечатся на дому, амбулаторно. Неделю назад было занято 69,3% коек", - сказал Лебедев.

Месяцем ранее в области было развернуто 310 мест для пациентов с коронавирусом, тогда коечный фонд был заполнен на 83,8%. В конце ноября в регионе открыли дополнительные места для людей, проходящих лечение.

С начала пандемии в ЕАО выявлено 10 858 случаев заражения коронавирусом, из них 37 - за последние сутки. Выздоровели 9 570 человек, умерли 576 граждан. По данным на 8 декабря, план вакцинации в регионе выполнен на 85% с учетом переболевших и имеющих иммунитет граждан. Приступили к вакцинации 58 169 человек, завершили - 48 483.