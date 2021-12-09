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В Москве ожидается до 12 градусов мороза 9 декабря

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и снегом в Московском регионе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и снегом ожидается в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 10 до 12 градусов мороза, в ночь на пятницу температура опустится до минус 17 градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться от 15 градусов мороза до минус 10 градусов, на востоке области - до минус четырех градусов.

Скорость северного ветра в четверг будет 5-10 м/с. "Местами небольшой снег. Гололедица", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Атмосферное давление в регионе составит 755 мм ртутного столба.

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