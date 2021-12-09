В Минобрнауки заявили, что сельскому хозяйству РФ не хватает генетиков и биоинформатиков

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Система подготовки кадров в сельском хозяйстве нуждается в пересмотре, отрасль испытывает дефицит специалистов в области генетических технологий, биотехнологий, молекулярной генетики, биоинформатики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минобрнауки России со ссылкой на директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства Вугара Багирова.

"Чтобы обеспечить страну конкурентоспособным селекционным материалом, необходимо кардинально пересмотреть подготовку кадров для реального сектора экономики, а также подготовить квалифицированные кадры для науки. Сегодня отрасль испытывает дефицит специалистов в области генетических технологий, биотехнологий, молекулярной генетики, биоинформатики. Обеспечить эффективное развитие аграрного сектора можно только на основе междисциплинарных научных исследований", - сказал Багиров в ходе дискуссионной площадки "Агроприоритет 2030" - глобальный переход к АПК 4.0: окно новых возможностей и научно-исследовательских программ".

По его словам, федеральная программа "Приоритет 2030" позволила вузам, вошедшим в программу и получившим грантовую поддержку, разработать и приступить к внедрению новых стратегий, которые смогут уже в ближайшие несколько лет дать те кадры и те научные результаты, которые смогут обеспечить продовольственную безопасность страны и вывести на новый высокотехнологичный уровень развития аграрный сектор экономики.

Так, в рамках "Приоритета 2030" четыре аграрных вуза получили не только базовые (100 млн рублей), но и специальные гранты. В частности, Ставропольский государственный аграрный университет, Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева получили по 142 млн рублей. Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского - 426 млн рублей, а Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина - 94 млн рублей. Финансирование рассчитано до 2022 года.

По словам ректора Ставропольского государственного аграрного университета Александра Трухачева, программа "Приоритет 2030" позволила собрать и сконцентрировать усилия не одного вуза, а сразу нескольких, объединив их в консорциум. Например, в рамках проекта "СмартАгроБиоТех" консорциум будем заниматься в том числе получением новых сортов пшеницы.

"Основной задачей центра является получение полностью оздоровленного безвирусного посадочного материала высоких репродукций, подтвержденных свою чистоту и соответствие полным прохождением всего необходимого цикла сертификации по линии Россельхозцентра и Россельхознадзора. Уже сегодня мы приступили к созданию центра "Первичного питомниководства", весной следующего года будет осуществлена закладка 1 га маточно-черенкового сада, 0,5 га маточника подвоев, 0,5 га маточника земляники", - приводятся в сообщении слова Трухачева.