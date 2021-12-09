В Южной Корее прогнозируют сокращение населения страны до 37,6 млн человек к 2070 году

СЕУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Население Республики Корея, которое в 2021 году достигло пика в 51,84 млн человек, сократится к 2070 году до 37,66 млн, что соответствует уровню 1979 года. Об этом сообщает в четверг телеканал KBS, ссылаясь на доклад Национального статистического управления.

При наихудшем сценарии население страны будет сокращаться еще быстрее и к 2070 году составит 31,53 млн человек, то есть уровня 1969 года, отмечается в сообщении. Нынешняя оценка, основанная на последних показателях рождаемости и старения населения, намного мрачнее предыдущей, сделанной в 2018 году. Тогда прогнозировалось, что население Южной Кореи начнет сокращаться в 2029 году.

В 2020 году в стране впервые за все время ведения соответствующей статистики было зафиксировано естественное сокращение численности населения, поскольку количество смертей превысило количество рождений. Многие молодые люди откладывают свадьбу и рождение детей из-за экономических трудностей. Количество вступающих в брак еще больше сократилось из-за пандемии.

Общий коэффициент рождаемости (среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь) в прошлом году достиг рекордно низкого уровня в 0,84. При этом уровень воспроизводства, при котором численность населения останется стабильной, составляет 2,1. Третий год подряд общий коэффициент рождаемости держится ниже единицы.

Общая численность населения Южной Кореи в этом году сократится еще больше, поскольку рождаемость достигла рекордно низкого уровня, а приток в страну мигрантов почти иссяк из-за связанных с пандемией карантинных мер. По оценке экспертов Национального статистического управления, в ближайшие три-четыре года коэффициент рождаемости и число новорожденных продолжат падать.

Ожидается, что старение южнокорейского населения будет происходить самыми быстрыми темпами в мире. В 2020 году количество трудоспособных граждан составило 37,4 млн (72,1% общей численности населения). Если нынешняя тенденция сохранится, то в 2070 году трудоспособными будут лишь 17,37 млн человек (46,1% населения). В этом случае каждые 100 корейцев трудоспособного возраста должны будут поддерживать примерно столько же пенсионеров - 100,6.