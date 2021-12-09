Поезда на МЖД с 12 декабря начнут курсировать по новому графику

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Новый график движения пассажирских и пригородных поездов вводится на Московской железной дороге (МЖД) с 12 декабря. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МЖД.

"С 12 декабря на Московской железной дороге вводится в действие новый график движения пассажирских и пригородных поездов. Количество пассажирских поездов дальнего следования формирования Московского филиала "Федеральной пассажирской компании" увеличивается на 3,3% (до 91 пары). В новом графике предусмотрено 19 пар двухэтажных поездов, в том числе три пары поездов начали курсировать из Москвы в Чебоксары № 72/71, в Брянск № 107/108 и в Оренбург через Самару № 137/138", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 12 декабря назначается новый поезд "Ласточка" № 718/717 Москва - Кострома, который будет отправляться с Ярославского вокзала. Всего по новому расписанию на МЖД будут курсировать 263 пары пассажирских поездов, из которых 51 пара - транзитные поезда.

"Также с 12 декабря четыре поезда - № 71/72 и № 99/100 Москва - Белгород, № 91/92 Москва - Старый Оскол, № 141/142 Москва - Курск станут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. На Восточном организована удобная пересадка пассажиров на МЦК, метро и наземный городской транспорт. По МЦК пассажиры поездов дальнего следования смогут быстро и с комфортом добираться до большинства районов Москвы и Подмосковья, а также делать пересадки на поезда "Аэроэкспресс" для следования в столичные аэропорты", - добавили в МЖД.

Пригородное сообщение

Так, на пригородных маршрутах Московской железной дороги будут курсировать по рабочим дням 2 151 пара поездов, по выходным - 1 916 пар. В связи с вводом дополнительного второго главного пути на участке Стройка - Балашиха на Горьковском направлении по рабочим дням увеличено количество пар поездов до 36, по выходным - до 42.

"14 пар пригородных поездов Курского направления МЖД вместо Курского вокзала будут прибывать и отправляться со станции Москва-товарная-Курская. Сокращение маршрута следования связано с реконструкцией станции Москва-пассажирская-Курская, которая необходима для дальнейшего развития МЦД-2 и запуска МЦД-4. В пешей доступности от станции Москва-товарная-Курская находятся станции метро Римская и площадь Ильича", - уточнили в пресс-службе.

Там объяснили, что график движения поездов разработан в соответствии с запросами компаний перевозчиков. В режиме реального времени проводится мониторинг спроса пассажиров на поездки. В случае необходимости графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения периодичности, добавлены дополнительные вагоны в составы востребованных поездов дальнего следования и дополнительные электрички.