В СК заявили, что число переданных в суды Москвы дел о коррупции выросло на четверть

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Главное следственное управление СК по Москве в этом году направило в суд на четверть больше уголовных дел о коррупционных преступлениях. Об этом ТАСС сообщили столичном ГСУ СК.

"За 9 месяцев 2021 года в суд направлено 359 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности", - сообщили в ГСУ. За аналогичный период прошлого года в суды было передано 282 уголовных дела о коррупции, расследованных следователями столичного СК.

Самую большую категорию составили дела о преступлениях, предусмотренных ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), - 141 уголовное дело. По ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") - 82 уголовных дела, ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") - 13. Также среди направленных в суды дел часто фигурировали статьи о присвоении или растрате и злоупотреблениях должностными полномочиями.

"За 9 месяцев 2021 года в следственные подразделения ГСУ СК России по Москве поступило на 11,7% больше сообщений о преступлениях коррупционной направленности (1 032, за аналогичный период прошлого года - 924)", - отметили в ГСУ.

Там назвали важным участие граждан в процессе привлечения коррупционеров к установленной законом ответственности. Для этого гражданам предоставлена возможность в круглосуточном режиме сообщать о фактах коррупции в дежурную службу ГСУ по номеру 8 (495) 690-25-28, а также оформив электронные сообщения через интернет-приемную.