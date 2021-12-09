Школьники из 138 стран мира уже приняли участие в проекте VK "Урок цифры"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 2,5 млн школьников из 138 стран мира приняли участие во всероссийском образовательном проекте "Урок цифры" от VK по теме "Разработка игр". Об этом сообщили в пресс-службе VK в четверг.

"Во всероссийском образовательном проекте "Урок цифры" от VK по теме "Разработка игр" уже поучаствовало порядка 2,5 млн школьников из 138 стран. Принять участие в проекте можно до 12 декабря, но материалы будут доступны весь год", - говорится в сообщении.

Кроме учащихся из России, к урокам подключались школьники из Казахстана, республики Беларусь, Германии, Австралии, Украины, Азербайджана, Австрии, Узбекистана, Абхазии и Молдовы.

Учащиеся начальных классов пробуют себя в ролях программиста, художника и аниматора. С пятого по восьмой классы - гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов, в то время как учащиеся старших классов пробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры. С помощью тренажеров участники проекта конструируют персонажей и создают анимацию, собирают воедино элементы игры, тестируют игру.

"Наш "Урок цифры" набирает все большие обороты: в нем участвуют ребята от Москвы до Сиднея, от Калининграда до Калифорнии. Мы помогаем им больше узнать о том, кем они могут стать в будущем - и, когда придет время определяться с карьерой, сделать осознанный выбор. В этом году мы проводим серию масштабных мероприятий, в которых рассказываем об игровой индустрии с разных сторон: надеюсь, что кому-то из сегодняшних школьников это поможет найти свое призвание в играх", - приводятся в сообщении слова директора по связям с вузами VK Сергея Марданова.

Замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов отметил, что такие проекты, как "Урок цифры" даютпредставление о России за рубежом как о стране, в которой быстрыми темпами развиваются IT-технологии, где широкую общественность знакомят с новыми знаниями в этой сфере, повышают цифровую грамотность.

В свою очередь заместитель гендиректора АНО "Цифровая экономика" по направлению "Кадры для цифровой экономики" Юлия Горячкина подчеркнула, что география проекта постоянно расширяется.

О проекте

Образовательный проект для школьников "Урок цифры" стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика". Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией.