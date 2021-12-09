Гастрокластер с ресторанами появится у самого высокого в Европе колеса обозрения на ВДНХ

МОСКВА, 9 декабря./ТАСС/. Гастрономический кластер с фудкортом и ресторанами появятся на территории комплекса "Солнце Москвы" на ВДНХ, где откроется самое высокое колесо обозрения в Европе. Об этом сообщили в пресс-службе аттракциона.

"В многофункциональном комплексе "Солнце Москвы", который откроется в начале 2022 года одновременно с самым высоким колесом обозрения в Европе, посетителям будет доступен современный гастрономический кластер с фудкортом и ресторанами. Помимо разнообразного меню на любой вкус, некоторые заведения порадуют своих гостей необычными панорамными видами на главную выставку страны", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что ключевой акцент при формировании гастрокластера будет сделан на многообразии блюд и форматов заведений. Кафе фудмолла "Солнце Москвы" расположатся на площади около 6 тыс. кв.м. и будут сочетать в себе современные тенденции ресторанной индустрии и традиции национальных культур.

"Колесо обозрения и многофункциональный комплекс станут точкой притяжения не только москвичей, но и гостей столицы. Поэтому при разработке концепции фудмолла нам было важно, чтобы все посетители смогли найти блюда как традиционной для них кухни, так и познакомиться с зарубежными гастрономическими направлениями. ВДНХ исторически является многонациональной площадкой Москвы и, учитывая соседство с выставкой, в приоритете сохранить эти традиции и дать возможность гостям продолжить знакомство с различным культурным кодом", - приводятся в сообщении слова руководителя компании "Колесо обозрения "Солнце Москвы" Дениса Тетерина.

Посетители смогут совершить гастрономическое путешествие, попробовав блюда европейской, средиземноморской, азиатской, грузинской, восточной, русской кухонь, изыски скандинавской, мексиканской, турецкой и баварской гастрономии. Без внимания не останутся и сторонники здорового образа жизни - для них найдутся полезные блюда для правильного питания.

О проекте

"Солнце Москвы" - самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире (140 м). Аттракцион строится в районе Южного входа ВДНХ и будет оборудован тридцатью закрытыми кабинами высотой 3,1 м, шириной 2,9 м и длиной 3,3 м, вместимостью до 15 человек. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения. Вместимость колеса за один оборот продолжительностью 18 минут и 40 секунд составит 450 человек. Окончание строительства запланировано в первом квартале 2022 года.