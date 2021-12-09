Постковидную реабилитацию на Ставрополье прошли 83 тыс. человек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Программы постковидной реабилитации в санаториях Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье прошли порядка 83 тыс. человек. В регионе разрабатываются новые методы восстановления здоровья после перенесенного ковида, сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров в ходе пресс-конференции.

"Практически 99-100 санаториев на сегодня имеют собственные программы реабилитации, начиная от барокамер и заканчивая соляными пещерами, - то, что работает на восстановление легких. Планировали, что до 400 тыс. человек мы сможем в наших санаториях реабилитировать [ежегодно]. На сегодняшний день <...> порядка 83 тыс. человек у нас прошли реабилитацию именно после коронавируса. Все больше и больше разрабатываем новых механизмов реабилитации", - сказал Владимиров.

Владимиров отметил, что программы постковидной реабилитации в регионе начали создавать осенью 2020 года. Первая из них была апробирована в санатории города-курорта Пятигорска.

На Ставрополье насчитывается более 590 гостиниц, отелей и санаториев, единовременно они могут принимать порядка 50 тыс. туристов. На курортах Кавказских Минеральных Вод работает более 120 специализированных санаториев и пансионатов.