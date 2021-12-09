"Выстрел памяти" прогремел в Волгограде в честь Дня Героев Отечества

ВОЛГОГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) произвели в Волгограде "Выстрел памяти" на южном склоне Мамаева кургана в честь Дня Героев Отечества, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В Волгограде артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) произвели "Выстрел памяти" на южном склоне Мамаева кургана в честь Дня Героев Отечества. По традиции выстрел совершили из фронтовых 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 расчеты салютного дивизиона от гвардейского мотострелкового соединения ЮВО", - сказал он.

Также состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане. В ней приняли участие командование мотострелкового соединения ЮВО, ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и вооруженных сил, военнослужащие, представители общественных организаций и юнармейцы.

9 декабря ежегодно в Российской Федерации отмечается День Героев Отечества. Памятная дата установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 г. "О внесении изменения в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 г.