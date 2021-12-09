Центры по выявлению талантов по примеру "Сириуса" появятся во всех регионах РФ в 2022 году

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Центры по выявлению талантливой молодежи по примеру "Сириуса" будут открыты во всех регионах России в 2022 году, сообщила в четверг проректор по развитию инфраструктуры научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова в ходе выступления в рамках Конгресса молодых ученых.

"Это идея того, что нужно не забирать кадры, а их развивать и возвращать в регионы. В 60 регионах уже созданы центры по выявлению талантов по примеру "Сириуса", в следующем году такие центры будут созданы во всех регионах страны", - сказала она.

Кирьянова уточнила, что "Сириус" создает с региональными центрами совместные программы. "Там создается особая инфраструктура, которой могут воспользоваться региональные школы", - отметила она.

По словам проректора, обучение в университете "Сириус" за последний год прошли более 4 тысяч студентов со всей России. Она подчеркнула, что по окончании образовательной программы студенты вернулись в свои регионы для дальнейшей работы.

Центр "Сириус" в городе Сочи создан Образовательным Фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры. Цель работы - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год. Проезд и пребывание для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет со всех регионов России.

Конгресс молодых ученых проходит с 8 по 10 декабря. Он объединяет более трех тысяч человек со всей страны - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.