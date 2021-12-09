Заксобрание Карелии поддержало федеральный законопроект о введении QR-кодов

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии большинством голосов в четверг поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов в России. За документ проголосовал 21 человек, девять - против.

"Решение принято", - сказал председатель регионального парламента Элиссан Шандалович после голосования по вопросу поддержки федерального законопроекта.

Ранее законопроект был поддержан Общественной палатой Карелии. Во время обсуждения документа парламентским комитетом по здравоохранению и социальной политике представители фракций отмечали проблемные места в документе, которые связаны с безопасностью персональных данных при работе системы QR-кодов, а также трудности, которые могут возникнуть в отдаленных населенных пунктах, где нет связи.

Законопроект о QR-кодах поддержала врио главного санитарного врача Карелии Людмила Котович. По ее словам, он должен стать еще одним стимулом для населения, чтобы пройти вакцинацию. По данным Минздрава Карелии, рост темпов вакцинации от коронавируса активизировался в регионе трижды за время прививочной кампании: на ее старте, после введения в регионе паспортов коллективного иммунитета, а также в связи с началом работы обязательных QR-кодов для общественных мест в республике. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков напомнил, что вакцинация - единственный на сегодняшний день способ остановить пандемию коронавируса.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.