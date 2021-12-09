В Дагестане открылся форум о работе СМИ в цифровую эпоху

МАХАЧКАЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Форум средств массовой информации "Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития", который проходит в Дагестане, должен стать хорошей площадкой как для общения, обмена лучшими практиками, так и для решения проблем, волнующих граждан. Об этом сказал на открытии форума в Махачкале глава региона Сергей Меликов.

Руководитель субъекта отметил, что Дагестан не случайно стал местом проведения форума. "Наш регион исторически является центром культуры, образования. Сегодня в республике плодотворно трудится большой многонациональный журналистский корпус, издаются газеты и журналы на 14 языках, зарегистрированы свыше 250 средств массовой информации, функционируют три крупные телерадиокомпании, зарегистрировано 89 печатных СМИ. <…> Форум должен стать хорошей площадкой и для общения, и для обмена лучшими практиками, и для решения проблем, которые волнуют людей. Мы должны помочь выстраивать коммуникации между гражданами и властью", - сказал Меликов.

Среди гостей мероприятия - руководство ведущих российских информационных агентств, федеральных изданий, секретари Союза журналистов России, председатель Союза писателей России, представители субъектов СКФО, редакторы региональных изданий, в том числе на языках народов России.

Как отметил заместитель гендиректора ТАСС Михаил Калмыков, республика за последние 20 лет прошла большой путь в развитии. "Мы очень рады за ваши достижения, за то, что этот дом, в который мы приезжаем, с каждым годом становится все краше, уютнее, комфортнее, а у встреч и бесед, в которых мы здесь участвуем, меняется тональность, меняется целеполагание, мы все больше говорим про позитивные новости, мы все больше говорим про людей и это нас объединяет. <…> Очень хочется надеяться, что такие встречи помогут нам не просто пообщаться в профессиональном плане, но и создадут <...> возможности для того, чтобы мы раскрывались друг перед другом больше", - отметил Калмыков.

Форум проходит с 9 по 11 декабря в Махачкале в историческом парке "Россия - моя история". Основные темы форума: региональная журналистика в условиях цифровизации, поиск новых путей развития СМИ, реализация возможностей новых информационных технологий в практической работе и поддержка творческого потенциала молодежи. Одновременно с медиафорумом в стенах исторического парка будет проходить первый фестиваль национальной книги России, организованный совместно с Ассоциацией книгоиздателей России, и традиционная книжная ярмарка "Тарки-Тау".