Свердловская железная дорога запустит новые поезда на трех популярных турмаршрутах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Свердловская железная дорога (СвЖД) запустит новые поезда на трех популярных туристических маршрутах в 2022 году. Речь идет о природном парке "Оленьи ручьи", колокольной столице России городе Каменске-Уральском, а также о туре по святым местам, связанным с царской семьей Романовых, в Свердловской области, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе компании.

"На Свердловской железной дороге в графике движения на 2021-2022 годы на популярных туристических маршрутах будут назначены новые поезда", - говорится в сообщении.

Летом пассажиры смогут отправиться в тур выходного дня в один из самых популярных природных парков Свердловской области "Оленьи ручьи", где ранее были обнаружены следы стоянок древнего человека и где проложено несколько туристических маршрутов. От Екатеринбурга до расположенной рядом с парком станции Михайловский Завод будут курсировать пригородные поезда "Орлан". Отправление из Екатеринбурга предполагается утром по выходным и праздничным дням, возвращение - к вечеру.

Также летом будет назначена дополнительная пара скорых пригородных поездов "Ласточка", которые будут курсировать по субботам в формате тура выходного дня по маршруту Екатеринбург - Каменск-Уральский. Последний является третьим по численности городом Свердловской области, носит звание "колокольная столица России", в его окрестностях расположено множество скал и пещер.

Кроме того, в новом графике будет увеличено с 60 до 68 рейсов туристического поезда "Императорский маршрут", который курсирует между Екатеринбургом и городом Алапаевском, где находятся святые места, связанные с семьей Романовых. На маршруте туристам расскажут о представителях царского дома, их вкладе в духовность России.

Всего на СвЖД в новом графике предусмотрено 386 пригородных поездов, в том числе 44 "Ласточки" и 34 "летних", добавили в компании.

СвЖД соединяет европейскую и азиатскую части России, с запада на восток тянется на 1,5 тыс. км и в северном направлении пересекает Полярный круг. Дорога по основным показателям входит в первую тройку дорог России и имеет регион обслуживания площадью 1,8 млн кв. км с населением более 10,5 млн человек.