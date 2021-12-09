Представленные на "Школьной проектной олимпиаде" идеи масштабируют на всю Россию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Представленные на V всероссийском конкурсе для педагогов и проектных команд "Школьная проектная олимпиада" идеи и практики будут масштабированы на всю страну. Об этом заявила в четверг замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Соня Погосян на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов конкурса.

"Сегодня методическое сопровождение и повышение квалификации наших педагогов, безусловно, приоритет деятельности министерства просвещения, и, я уверена, что те идеи, практики, которые были представлены коллегами, в том числе в рамках конкурса, будут использованы, масштабированы и тиражированы на всю нашу страну", - заявила Погосян.

По ее словам, конкурс позволяет усилить воспитательную составляющую в системе образования, а, главное, интересен детям. Она добавила, что, работая в команде или индивидуально, школьники развивают важнейшие компетенции и навыки: учатся презентовать свои идеи, четко формулировать мысли и так далее.

"Школьная проектная олимпиада" была создана по инициативе экспертов всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Как указано на сайте проекта, конкурс проходил в три этапа с 1 сентября по 26 ноября, его идея заключается в привлечении подрастающего поколения к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.