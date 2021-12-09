Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в квартире, перевели из реанимации в палату, ее состояние стабилизируется. Об этом сообщили в ее окружении в четверг.

"Марину перевели в палату. Состояние стабилизировалось", - написали члены ее команды на странице певицы в Instagram.

Они также поблагодарили тех, кто откликнулся на просьбу сдать кровь для артистки.

6 декабря в окружении Хлебниковой сообщили, что она отключена от аппарата искусственной вентиляции легких и дышит самостоятельно.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. В экстренных службах сообщили ТАСС, что возгорание началось с кровати Хлебниковой, певица уснула с непотушенной сигаретой. Пострадали два человека, включая саму артистку. Ее госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключали к ИВЛ.