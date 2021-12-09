Мурашко: подделка ковид-сертификатов - правонарушение, которое должно пресекаться

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Подделка сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции и распространение их является правонарушением, которое должно пресекаться. Особенно это недопустимо среди медработников, заявил в четверг журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Пермь.

"Это системная работа, которая проводится, по выявлению таких случаев. Это, конечно же, правонарушение, которое должно пересекаться. Медицинские работники не должны допускать подобных вещей, и что еще очень важно, что сами пациенты, идущие на такие шаги, сами того не ведая, создают для себя колоссальный риск", - сказал он.

По словам министра, в Пермском крае фактически более 90% медработников вакцинированы от ковида. "Это среди разных групп самая большая на сегодняшний день когорта вакцинированных людей. Они прекрасно понимают, что это [коронавирус] такое, сталкиваясь с этим каждый день", - заключил он.