Первые в России лаборатории по композитам и аддитивным технологиям открыли в Сириусе

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Торжественное открытие первых в России научно-образовательных лабораторий по композитам и аддитивным технологиям состоялось в Президентском лицее "Сириус" на одноименной федеральной территории. Об этом сообщили в пресс-службе "Сириуса" в четверг.

"Мы открываем первые в России научно-образовательные лаборатории, где школьники, учащиеся ИТ-колледжа и студенты университета получат доступ к современному оборудованию по изготовлению композитных материалов и применению аддитивных технологий. Ребята будут включены в решение реальных задач, а спроектированные и изготовленные изделия найдут применение в проектах федеральной территории "Сириус". В результате совместно с промышленными партнерами будут созданы новые программы и методики обучения", - сказала в ходе открытия руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. Ее слова приводит пресс-служба.

Лаборатории созданы при поддержке Росатома в Год науки и технологий. Композиты будут создавать в компьютерном классе с помощью 3D-моделирования, затем на основе 3D-модели в мастерской на фрезерных станках будут создавать оснастки и мастер-модели будущих изделий. Следующий этап - раскрой ткани и вкладка в оснастку, после чего изделие сформуют в вакуумной инфузии или в термокамере. "Лаборатория оснащена тремя термокамерами. В самой большой из них можно формовать крупногабаритные детали, например, корпус катамарана или байдарки. Образцы готовых изделий из композитов были представлены гостям в зоне экспозиции лицея "Сириус", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Лаборатория по аддитивным технологиям укомплектована 3D-принтерами FORA российского производства и оборудованием для постобработки готовых изделий. Ученики Президентского лицея смогут получить теоретические и практические знания по специальности "Инноватика", подготавливающей кадры для отечественной аддитивной промышленности.

"Наша первоочередная задача вырастить кадры для наших новых бизнесов, в том числе в сфере новых материалов, где значительную роль играют композиты и аддитивные технологии. И здесь на базе Президентского лицея "Сириус" будут созданы лаборатории, объединяющие передовые технологии и образовательные решения, формирующие практические навыки и умения у школьников", отметил глава Росатома Алексей Лихачев.

Школьники и студенты смогут работать над проектами на уроках технологии и дополнительного образования, а также во время каникул. На базе центра будут готовить участников соревнований WorldSkills, AtomSkills по компетенциям "Технологии композитов" и "Основы 3D-прототипирования".

О Сириусе

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.