Число коек для пациентов с ковидом в Томской области снизили на треть

ТОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Томской области приняли решение вернуть для оказания плановой медицинской помощи 970 коек в медицинских учреждениях региона, перепрофилированных под лечение COVID-19, - это почти треть от общего числа. Меры приняты в связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

В октябре в связи с ростом заболеваемости были созданы на базе действующих медучреждений порядка 500 коечных мест для пациентов с коронавирусом.

"В Томской области для оказания плановой медицинской помощи возращены 970 коек, ранее развернутых в респираторных госпиталях Томска, Северска и других муниципалитетах. Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 2 655 коек, из них свободны 703 (26,5%)", - говорится в сообщении.

Меры связаны со стабилизацией эпидобстановки - в регионе снижается количество госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией. "Например, на этой неделе в сравнении с прошлой количество госпитализаций в респираторные госпитали снизилось на 19%. Такая динамика позволила региональному оперативному штабу во главе с губернатором принять решение о возвращении части коек для приема пациентов по другим профилям. В случае ухудшения эпидситуации мы сможем максимально оперативно развернуть респираторные отделения", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Алены Левко.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Томской области зарегистрировано около 58 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло в 2,8 раза - с 100 до 280, однако к концу ноября из-за введенных ограничений рост удалось снизить до 230 случаев. По данным местных властей, увеличение числа больных было связано с низкими темпами вакцинации. Первый компонент прививки от COVID-19 поставили к середине октября около 46% взрослого населения, в настоящее время - порядка 70%.