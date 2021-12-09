Мишустин убежден, что совместными усилиями удастся добиться отступления пандемии

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что совместные усилия помогут добиться завершения пандемии коронавируса.

"Я убежден, что общими усилиями мы добьемся того, чтобы ковид из нашей жизни уходил, на нее не влиял и не забирал жизни наших людей", - сказал он в ходе поездки в Пермь.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 267,9 млн человек, более 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 925 806 случаев заражения, выздоровел 8 637 861 человек, умерли 286 004. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.