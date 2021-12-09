Эксперты считают, что вакцинацию детей от ковида вносить в нацкалендарь пока не нужно

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вакцинация против коронавирусной инфекции для подростков должна быть исключительно добровольной и внесена в календарь прививок по эпидемическим показаниям, при этом в национальный календарь прививок ее вносить пока не нужно. Об этом в четверг сообщила заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

"По нашему мнению, действительно, это решение [о вакцинации детей] должно быть прежде всего со стороны родителей абсолютно добровольное. И все те многочисленные обращения, которые мы сейчас получаем в свой адрес относительно ограничений каких-то, ну сейчас, во всяком случае, точно нельзя это рассматривать. Мы всем отвечаем, что исключительно на добровольной основе могут быть сделаны прививки при условии внесения этой прививки в календарь по эпидемическим показаниям. На том совещании, которое предшествовало этому, в Минздраве РФ, все эксперты пришли к выводу, насколько я понимаю, что в национальный календарь эти прививки сейчас вносить не нужно, и мы рекомендуем внести ее [в календарь] по эпидемическим показаниям", - сказала она в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

По словам Мельниковой, заболеваемость ковидом среди детей в России по сравнению с прошлым годом увеличилась. "Есть риск тяжелого течения заболевания у целого ряда уязвимых детей, прежде всего с какими-то патологическими состояниями. Сегодня за 10 месяцев этого года она составляет 9,6% от всех заболевших в нашей стране ковидом", - рассказал она.

"Три возраста - это 15, 16 и 17 лет - занимают 20% от всех заболевших, и показатель в этой возрастной группе намного больше, чем в других возрастных группах детей. Он приближается к показателю заболеваемости, практически такой же, как лица от 18 до 29 лет", - добавила эксперт.

По словам главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава России, президента Союза педиатров России, академика РАН Лейлы Намазовой-Барановой, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей обусловлен несколькими причинами. "Во-первых, вновь появляющиеся типы, штаммы вируса, они становятся все более заразными. Они поражают уже на большем расстоянии и, соответственно, заражают большее количество людей. Второе - в условиях невысокой вакцинации населения, когда у нас не создан популяционный иммунитет, дети, естественно, вовлекаются больше, потому что они заражаются всегда от взрослых", - рассказала она.

"Есть еще один аспект, который заставляет думать о том, почему вакцинация нужна и детям в том числе - это последствия принесенной коронавирусной инфекции. И как уже сегодня доказывают результаты научных исследований и отечественных, и зарубежных педиатров, к сожалению, даже переболевшие легко и бессимптомно дети, как и взрослые, несут этот хвост болезней в виде изменений со стороны разных органов и тканей, в том числе со стороны познавательной функции", - заключила эксперт Минздрава.