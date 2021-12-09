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Пандемия COVID-19

В Латвии официально подтвердили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Еще три образца в настоящее время секвенируются, а еще один недавно прибыл

РИГА, 9 декабря. /ТАСС/. Первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса официально подтверждены в Латвии. Об этом в четверг сообщает местное агентство LETA со ссылкой на руководителя Национальной референтной лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы Сергея Никишина.

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По его словам, Национальная референтная лаборатория Рижской Восточной клинической университетской больницы подтвердила первые два случая омикрон-штамма. Еще три образца в настоящее время секвенируются, а еще один недавно прибыл.

Латвийская "Лаборатория Э. Гулбиса" 6 декабря сообщила, что в республике зарегистрированы первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса, однако окончательно это должна была подтвердить Национальная референтная лаборатория после секвенирования. Образцы были сданы 4 декабря людьми, прибывшими в Рижский международный аэропорт с крупного международного мероприятия в Хальмстаде (Швеция) рейсом авиакомпании AirBaltic Копенгаген - Рига.

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ЛатвияПандемия COVID-19
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