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В район Северной Осетии могут направить более 1,6 млрд рублей на ремонт водоснабжения

Износ сетей в Алагирском районе составляет 80%

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 декабря. /ТАСС/. Более 1,6 млрд рублей могут направить на ремонт системы водоснабжения до 2025 года в Алагирском районе Северной Осетии. Об этом стало известно в четверг во время встречи заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина и главы республики Сергея Меняйло.

"Для устранения сложившейся ситуации, по словам Сергея Меняйло, на первом этапе необходимо реконструировать водопроводные сети г. Алагир и водопроводные сети Алагирского района, а также построить водозабор "Лац" с водоводом с подключением к водопроводным сетям п. Верхний Фиагдон. Стоимость реализации этих мероприятий с 2022 года по 2024 год составляет 1 682,9 млн рублей", - сообщается на сайте главы и правительства республики.

Марат Хуснуллин поручил Министерству строительства Российской Федерации внести предложения о возможностях финансирования объекта, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

Износ сетей в Алагирском районе составляет 80%.

На встрече говорили и о строительстве школы на 500 мест в селении Кизляр Моздокского района. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Для завершения строительства необходимы дополнительные финансовые средства. По словам Марата Хуснуллина, школу необходимо достраивать, он дал поручение Минпросвещения, Минстрою и Минфину проработать возможность финансирования.

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