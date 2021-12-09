В Росстате рассмотрят вопрос расширения доступа к базе микроданных сельхозмикропереписи

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вопрос расширения доступа к базе микроданных сельхозмикропереписи 2021 года будет рассмотрен в Росстате с учетом мнения экспертного сообщества. Об этом сообщили в четверг ТАСС в "Информационном центре сельскохозяйственной микропереписи - 2021".

"В Росстате отмечают, что вопрос расширения доступа к обезличенной базе микроданных сельскохозяйственной микропереписи 2021 года будет дополнительно проработан с учетом мнения экспертного сообщества", - рассказали в информационном центре.

Итоги прошедшей в августе 2021 года сельскохозяйственной микропереписи будут предоставлены экспертному сообществу в конце 2022 года. Одновременно к концу года будет сформирована обезличенная база микроданных переписи. "Работа с базами микроданных требует высокой квалификации, и мы, конечно, хотели бы быть уверены, что результаты этой работы будут адекватны. Больше у нас никаких ограничений в этом плане нет. Думаю, что небольшой фильтр все-таки будет, но все крупнейшие научные учреждения и вузы, безусловно, доступ к микроданным получат", - приводят в информационном центре слова заместителя руководителя Росстата Константина Лайкама.

Руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова Александр Петриков подчеркнул, что публикацию микроданных очень ждет все научно-экспертное сообщество. "Особый интерес представляет доступ к микроданным переписи. Это позволит существенно расширить возможности аналитического арсенала по отношению к имеющейся базе данных и увеличить КПД переписи, а также использования тех бюджетных средств, которые были потрачены на ее проведение", - уверен ученый.

По мнению экспертов, микроданные сельхозпереписи могут и должны быть интересны и полезны максимально широкому кругу специалистов. "Мы действительно ждем очень микроданных, и чем больше они будут открыты, чем более широкий круг экспертов из разных областей получит к ним доступ, тем будет лучше. Понятно, что там, где двое ученых, - четыре мнения, но бояться этого не следует. Это, наоборот, хорошо, потому что именно такое столкновение взглядов вдохновляет и заставляет научное знание двигаться вперед", - считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года. Фактически было охвачено 46% личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан при предусмотренной законодательством норме выборки не менее 30% объектов. Общий охват микропереписи составил, согласно предварительной оценке, 16,9 млн сельхозпроизводителей. Итоги переписи должны быть подведены в IV квартале 2021 года, опубликованы - до конца IV квартала 2022 года.