Коечный фонд для пациентов с ковидом сократили в Курской области на 14%

КУРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Коечный фонд для помощи пациентам с коронавирусом в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки сократили в Курской области на 14%. В настоящее время в больницах регионах развернуто около 2 тыс. коек, сообщил в четверг на заседании оперштаба области замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.

"Мы уменьшили коечный фонд, открыли радиологический корпус в онкологическом центре и со вторника открываем для приема, плановой помощи акушерско-гинекологический блок больницы скорой медицинской помощи. Сегодня коечный фонд составляет 2 007 коек, свободны 647 коек", - сказал Белостоцкий.

К концу ноября в Курской области насчитывалось около 2,4 тыс. коек для помощи пациентам с коронавирусом. Как отметил Белостоцкий, за последние несколько дней в регионе отмечается превышение количества выписанных пациентов после лечения коронавируса в сравнении с новыми случаями заражения, также наблюдается спад заболеваемости ковидом.

"Коэффициент распространения инфекции по состоянию на сегодня составляет 0,7% - самый низкий процент практически за полгода. Средний темп снижения выявленных инфицированных за прошедшую неделю составил минус 13,5%", - добавил Белостоцкий.

С начала пандемии в Курской области выявлено 78 557 случаев заражения коронавирусом, 1 870 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе года введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 600 тыс. человек, завершили вакцинацию свыше 550 тыс. жителей. Регион достиг 83% от плана по вакцинации населения от коронавируса, большинство пунктов продолжит вакцинацию населения региона в новогодние праздники.