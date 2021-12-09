В ФАПах Ивановской области начнут внедрять телемедицину с 2022 года

ИВАНОВО, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Ивановcкой области планируют начать внедрение системы телемедицины в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) региона с 2022 года. Это позволит повысить доступность и качество первичной медпомощи, в том числе в отдаленных селах, сообщил в четверг губернатор Станислав Воскресенский.

"Мы со следующего года возможности телемедицины для вновь подстроенных ФАПов внедрим. У нас за два года около 100 новых ФАПов планируется [построить], и они все будут оборудованы этими телемедицинскими технологиями", - сообщил глава региона на встрече с жителями.

Воскресенский напомнил, что за последние четыре года число выпускников медакадемии, трудоустраивающихся после окончания учебы в поликлиники и больницы Ивановской области, выросло втрое, до 126. Это стало возможным благодаря введенным мерам поддержки врачей. Несмотря на это, кадровый вопрос в сфере здравоохранения области по-прежнему остается одним из самых острых. "Мы сейчас общаемся с нашими поликлиниками, чтобы решить, как сделать так, чтобы разгрузить врачей-терапевтов от ненужной работы, чтобы они большую часть своего драгоценного времени могли посвятить работе с пациентами", - сообщил губернатор.

Как сообщалось ранее, программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ивановской области началась 1 января этого года. В рамках нее до 2025 года помимо строительства ФАПов планируется возвести 12 новых амбулаторий, капитально отремонтировать 35 поликлиник и три центральных районных больницы. Власти региона также планируют приобрести 235 автомобилей и микроавтобусов для нужд медучреждений.