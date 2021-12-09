Путин поддержал идею запрета вылова китообразных в культурно-развлекательных целях

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею запретить вылов китообразных в РФ в культурно-развлекательных целях.

"[Вылов] в учебных [целях], в научных - это очень близко. Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо", - сказал Путин, комментируя на заседании Совета по правам человека выступление исполнительного директора отделения международной неправительственной некоммерческой организации "Совет Гринпис" Сергея Цыпленкова, который напомнил о том, как в 2018 году широкий резонанс получила история с так называемой "китовой тюрьмой".

Президент напомнил, что морских млекопитающих позволяют ловить коренным малочисленным народам во всем мире. Еще одним основанием является вылов в учебных и культурно-просветительских целях. По его словам, скандально известная "китовая тюрьма" была создана под видом одного из разрешенных видов вылова.

"Я предлагаю поддержать те поправки, которые предложены депутатами. Они оставляют возможность коренным и малочисленным народам, они оставляют возможность для научного лова. Они закрывают промышленный вылов китов и вылов китов для этих самых развлекательных целей. Тогда мы, действительно, уберем юридическую возможность появления этих самых "китовых тюрем", - заявил Цыпленков.

Путин заметил, что, по его данным, в текущем году было выдано около 140 разрешений для поддержания обеспечения традиционного образа жизни. При этом по остальным основаниям - только шесть разрешений на вылов китообразных. Тем не менее он согласился с Цыпленковым, что до тех пор, пока будет оставаться юридическая возможность для лова этих животных, прецеденты нарушений будут.

В бухте Средней в Приморском крае незаконно содержались в неволе 11 косаток и 90 белух, которых собирались продать в китайские океанариумы. После вмешательства президента РФ Владимира Путина животных выпустили на свободу.