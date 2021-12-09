Коллективный иммунитет жителей Курганской области к ковиду превысил 75%

ТАСС, 9 декабря. Коллективный иммунитет взрослого населения Курганской области к коронавирусной инфекции превысил 75%. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на региональном форуме предпринимателей "вКУБе 2021".

"На сегодня коллективный иммунитет 75% у нас, даже больше. <…> Из них существенная часть вакцинированы. То есть большая часть населения вакцинирована", - сказал он.

По данным департамента здравоохранения региона, завершили вакцинацию более 371 тыс. человек в области, всего привито первым компонентом около 413 тыс. жителей. Охват взрослого населения вакцинацией составил 64,2%.

Шумков отметил, что оперативный штаб на ближайшем совещании рассмотрит возможность смягчения введенных ранее мер, ограничивающих, в частности, работу общественных мест в ночное время.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано 47 тыс. случаев заражения коронавирусом. Здесь продолжают действовать запрет на проведение в организациях общепита развлекательных мероприятий, ограничение по числу участников банкетов и поминальных обедов, введенные ранее "фильтры безопасности", режим самоизоляции гражданами старше 60 лет и ряд других ограничений.