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Коллективный иммунитет жителей Курганской области к ковиду превысил 75%

По данным департамента здравоохранения региона, завершили вакцинацию более 371 тыс. человек

ТАСС, 9 декабря. Коллективный иммунитет взрослого населения Курганской области к коронавирусной инфекции превысил 75%. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на региональном форуме предпринимателей "вКУБе 2021".

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"На сегодня коллективный иммунитет 75% у нас, даже больше. <…> Из них существенная часть вакцинированы. То есть большая часть населения вакцинирована", - сказал он.

По данным департамента здравоохранения региона, завершили вакцинацию более 371 тыс. человек в области, всего привито первым компонентом около 413 тыс. жителей. Охват взрослого населения вакцинацией составил 64,2%.

Шумков отметил, что оперативный штаб на ближайшем совещании рассмотрит возможность смягчения введенных ранее мер, ограничивающих, в частности, работу общественных мест в ночное время.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано 47 тыс. случаев заражения коронавирусом. Здесь продолжают действовать запрет на проведение в организациях общепита развлекательных мероприятий, ограничение по числу участников банкетов и поминальных обедов, введенные ранее "фильтры безопасности", режим самоизоляции гражданами старше 60 лет и ряд других ограничений.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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