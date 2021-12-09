Мишустин попросил Махонина лично контролировать переезд Пермской галереи из собора

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу перенести Пермскую государственную художественную галерею из здания Спасо-Преображенского кафедрального собора. Глава кабинета министров РФ также призвал губернатора региона Дмитрия Махонина лично контролировать процесс этого переезда.

"Было интересно посетить Пермскую государственную художественную галерею. Совершенно потрясающее место: 60 тыс. экспонатов, и только 1,5% умещается в [залах]. Но, конечно, Спасо-Преображенский кафедральный собор должен быть возвращен [Русской] православной церкви", - подчеркнул премьер на встрече с главой региона.

Мишустин назвал очень правильным решение построить для галереи отдельное здание и вернуть собор РПЦ. "У меня просьба к вам: контролировать лично переезд галереи и все то, что обещали. Чтобы в апреле состоялась первая служба", - распорядился он, обратившись к губернатору.

Во время посещения самой галереи председатель правительства РФ заметил: "Это очень здорово, что мы возвращаем святыни нашей церкви". Он обратил внимание на то, что кафедральный собор много лет использовался "не совсем по существу". Но с другой стороны, продолжил Мишустин, это позволило сохранить множество экспонатов.

"Теперь фондохранилища и все замечательные экспонаты будут потихоньку переезжать в правильное место, в великолепную новую галерею, которая будет построена и откроется. Там еще предстоит много чего сделать, мы сегодня обсудили [выделение] дополнительных средств", - добавил глава кабмина. "Я думаю, обязательно все, что запланировали, сделаем", - подытожил он.

При этом митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий обратил внимание на то, что этот кафедральный собор остается единственным в России, который пока не передан РПЦ. "Это будет замечательным шагом для Пермского края, да и, думаю, для [всей] патриархии, церкви, для народа", - добавил он.

О Пермской художественной галерее

Официальное открытие галереи состоялось 7 ноября 1922 года. С 1932 года галерея располагается в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора, которое является объектом культурного наследия народов РФ федерального значения.

В декабре 2011 года здание Спасо-Преображенского кафедрального собора передано в собственность Пермской епархии. С этого времени галерея находится в нем на основе договора безвозмездного использования.

Ежегодно в музее проводится более 1 600 экскурсий, культурных мероприятий. Посещаемость галереи составляет более 129 тыс. человек в год. Здесь хранится около 54 тыс. музейных экспонатов, при этом в постоянной экспозиции представлено лишь 1,5% коллекции.

Стесненные условия и сложная планировка внутренних помещений привели к тому, что на 1 кв. м приходится более 60 единиц хранения. По размерам помещений и условиям хранения галерея давно не соответствует современным требованиям, отсутствует возможность размещения необходимой современному музею инфраструктуры и создания комфортной среды для посетителей и условий для пребывания в музее маломобильных групп. Архитектура собора накладывает ограничения как по организации выставочных проектов, так и по обеспечению условий хранения (соблюдения нормативов по температуре и влажности). Отсутствуют площади для размещения реставрационного центра и образовательной зоны.

В марте 2021 года правительством Пермского края заключен государственный контракт на строительство нового здания галереи со сроком реализации проекта в 2023 году. Общая площадь объекта составляет 17 тыс. кв. м, из которой 7,1 тыс. кв. м - экспозиционные площади.

После ввода объекта в эксплуатацию будет организован окончательный переезд галереи в новое здание, где будет представлено от 20-30% существующих фондов галереи. Общее количество посетителей галереи в новом здании составит не менее 250 тыс. человек в год.