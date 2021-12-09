Бразилия начнет требовать при въезде сертификат о вакцинации от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 декабря. /ТАСС/. Сертификат о вакцинации от COVID-19 будет требоваться от путешественников, направляющихся в Бразилию, однако его отсутствие не станет препятствием для въезда в страну. Соответствующее межведомственное постановление опубликовано в четверг в официальной печати.

Так, согласно документу, такой сертификат будет необходимо предъявить "представителям авиаперевозчика перед посадкой на рейс" в Бразилию. Свидетельство о прохождении медицинской процедуры можно будет предоставить как в электронном виде, так и на бумаге.

Сама вакцина при этом может быть любая, решили в правительстве, вопреки рекомендации Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), предлагавшему ранее признавать привитыми от COVID-19 только тех, кто получил препараты, одобренные самим регулятором или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В постановлении указано, что прошедшие полный курс вакцинации препаратами, одобренными "властями стран, где путешественник был привит" не менее чем за две недели до вылета в Бразилию, также смогут беспрепятственно находиться в стране. От предоставления такого сертификата освободят тех, кто не может быть вакцинирован от коронавируса в соответствии с критериями ВОЗ.

Отсутствие так называемого ковид-паспорта, однако, не должно стать поводом для отказа во въезде в Бразилию. Такие путешественники должны будут взять на себя обязательство о прохождении пятидневного карантина в пункте назначения с последующей сдачей анализа на коронавирусной инфекцию. В случае отрицательного результата санитарные ограничения будут с них сняты. При отказе от сдачи анализов или положительном результате они должны будут продолжить карантин на общих основаниях.

Новые требования вступят в силу с 11 декабря. Кроме того, как и ранее, при посадке на рейс в Бразилию потребуется заполнить электронную декларацию о состоянии здоровья и предоставить отрицательный результат тестирования на COVID-19. Срок годности антигенного исследования составит 24 часа, лабораторного РТ-ПЦР теста - 72 часа.