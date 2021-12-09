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Аллея, посвященная подвигу погибших в борьбе с террористами героев, открылась в Грозном

Проект реализовали волонтеры молодежного движения "Турпалхой"

ГРОЗНЫЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Аллея, посвященная сотрудникам правоохранительных органов, общественным, политическим и религиозным деятелям, погибшим от рук террористов в Чечне, открылась в Сквере журналистов в Грозном. Проект реализован волонтерами молодежного движения "Турпалхой" на средства гранта Росмолодежи.

"Это очень значимый вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Проект направлен на увековечение памяти о героях чеченского народа, павших в борьбе против терроризма. Они отдали жизни во имя благополучия своей Родины. Среди них есть и стенд, посвященный первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову", - сказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

В будущем проект, в который вошли 696 историй о подвигах, планируют расширять и дополнять историями других героев. Как сообщил на открытии министр внутренних дел региона Руслан Алханов, в борьбе против международного терроризма в Чечне отдали жизни 3 698 сотрудников правоохранительных органов.

9 декабря ежегодно в Российской Федерации отмечается День Героев Отечества. Памятная дата установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 г. "О внесении изменения в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год.

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