В Калининграде открыли для туристов единственный в России плавучий маяк "Ирбенский"

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Единственный сохранившийся в России плавучий маяк "Ирбенский" открыли в Калининграде после ремонта, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Музея Мирового океана (ММО), в состав которого судно входит в качестве музейного экспоната с экспозицией на борту.

"Маяк "Ирбенский" открылся после ремонта и встретил первых гостей. На борту развернута экспозиция, рассказывающая о маяках балтийского моря. Посетителей судно начнет принимать с 17 декабря", - рассказали в пресс-службе.

Работы проведены по программе приграничного сотрудничества "Россия - Литва 2014-2020": были отремонтированы трюмы, в которых размещена экспозиция, и каюты судна - в них сохранилась обстановка, в которой работал и жил экипаж "Ирбенского", рассказал собеседник агентства.

Маяк был построен в Финляндии в конце 1950-х годов. Это двухпалубное судно с десятью каютами, ходовой рубкой и мачтой. На высоте более 17 м на судне находится маяк, свет которого был виден на расстоянии до 12 миль (22,23 км), звуковой сигнал маяка моряки слышали за 4 мили (7,4 км), радиосигнал распространялся на расстояние до 15 миль (27,8 км). Судно имеет длину 43,4 м, максимальную ширину 9,5 м, осадку 3,8 м и водоизмещение 672 тонны.

История службы маяка

В 1962 году "Ирбенский" установили для обеспечения безопасности судоходства в начальной точке Северного фарватера в Ирбенском проливе, соединяющем Рижский залив и Балтийское море. В 1985 году после постройки стационарного маяка в том районе "Ирбенский" был снят с позиции. В 1994 году его отбуксировали в Балтийск (Калининградская область), а затем в Ломоносов под Санкт-Петербургом, где он простоял 20 лет. В 2010 году департамент имущественных отношений Минобороны выставил плавучий маяк на торги, но покупателей не нашлось, судно оказалось под угрозой уничтожения. В августе 2014 года маяк был передан Музею Мирового океана.

"Ирбенский" был отремонтирован на Кронштадтском морском заводе в Санкт-Петербурге. В июне 2017 года маяк в сопровождении буксира совершил свой последний морской переход до Калининграда протяженностью 500 морских миль. В Калининград он пришел в ночь на 30 июня 2017 года. С осени 2019 года на судне продолжалась реконструкция и создание новых экспозиций. В ноябре 2021 года работы были завершены.