На Ямале создали 11 проектов, направленных на сохранение языков коренных народов

САЛЕХАРД, 9 декабря. /ТАСС/. Участники форума молодежи коренных малочисленных народов "Российский Север" разработали 11 проектов, направленных на сохранение языков КМНС, большая часть проектов уже запущена. В числе разработанных - карточки для изучения языка хантов, мультфильмы, игра для изучения чукотского языка, сообщил в четверг ТАСС на форуме молодежи коренных малочисленных народов "Российский Север" модератор трека "Языковое и культурное наследия", научный сотрудник центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН Василий Харитонов.

"[Были разработаны] 11 разных проектов. Проекты больше [направлены] на сохранение, но для сохранения языков нужна более серьезная, комплексная поддержка с разных сторон. И, грубо говоря, одними мультиками не обойдешься, но, если делать все точечно и потихонечку развивать, то есть, когда будет тысяча переведенных на алтайский язык мультфильмов, это будет уже совсем другой разговор. А для этого нужно делать первые шаги", - сказал он. На данный момент большая часть проектов запущена, ожидается запуск еще двух.

Одна из команд-участниц трека озвучила мультфильм на языках коренных народов Сибири - на тувинском и алтайском. Также участники сняли мультфильм на эвенкийском языке, создали специальные карточки для изучения хантыйского языка, разработали разговорники, визуальные новеллы. Модератор отметил, что создание мультфильмов на языках коренных народов важно, потому что это поможет детям сохранять свой родной язык.

"Есть такая чукотская традиция, соревнование - составлять длинные слова, у них в принципе очень длинные слова, внутрь одного слова можно внедрять другие, [и команда] интегрировала это в специальную образовательную среду, которую можно в качестве игры в интернете проходить. [Также создали] мультфильм на ненецком языке, его делали в бумажно-пластилиновой графике, я надеюсь, что в ближайшее время такие любительские мультики будут делать в буквально каждой школе на Ямале", - сказал Харитонов.

Седьмой форум "Российский Север" в Салехарде проходит впервые. В форуме принимают участие 100 человек, самая большая делегация, почти четверть - ямальцы. Работа форума организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Впервые форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области.