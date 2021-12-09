В Воронежской области создадут пять туристических кластеров

ВОРОНЕЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Пять туристических кластеров будут созданы в Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Воронежская область выбрана пилотным регионом для проекта по расширению межрегионального туризма. Совместно с Ассоциацией "Центральный федеральный округ" разработаем стратегию, которая включит как минимум пять туристических кластеров", - сообщил он.

По данным Гусева, туркластеры создадут в Воронеже, в Рамонском районе с замком принцессы Ольденбургской и домом-усадьбой Веневитиново, в Хохольском районе, где имеется музей Костенки с древнейшими в Европе стоянками людей из костей мамонта, а также в бассейнах рек Дон и Хопер, где расположен Хоперский заповедник и имеются выходы к трассам М-4, М-6, А144. "Ставим себе цель войти в десятку самых популярных туристических направлений России", - добавил Гусев.

Ранее сообщалось, что в Воронеже создается турмаршрут по объектам эпохи Петра I, который строил здесь первый регулярный военно-морской флот России, а на набережной водохранилища стоит копия первого корабля "Гото Предестинация". В Рамонском районе расположен дворцовый комплекс Ольденбургских, бывшее имение внучки императора Николая I и племянницы Александра II Евгении Ольденбургской. В 40 км от Воронежа в селе Костенки есть музей, образованный на базе найденных древнейших в Европе стоянок древнего человека эпохи палеолита на общей площади 30 кв. километров. В Хоперском районе имеется заповедник для сохранения популяции русской выхухоли, занесенной в Красную книгу РФ.