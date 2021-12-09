В ОП назвали важным закон о борьбе с фейками

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал важным закон о борьбе с недостоверными и искажающими факты новостями, однако документ нуждается в значительной доработке, в том числе с использованием иностранного опыта.

"На этой неделе в прессе были опубликованы мои слова о недостатках российского закона о фейках. Отмечу, что они несколько вырваны из контекста. Важно, что такой закон в нашей стране есть, потому что далеко не все юрисдикции осмелились бросить вызов фейкометам", - сказал Малькевич ТАСС в четверг.

По его словам, при этом российский закон "все-таки нуждается в значительной доработке". "И здесь невредно было бы использовать иностранный опыт. Отмечу также, что борьба с фейками стала насущной проблемой для всех развитых стран", - подчеркнул член ОП.

Он отметил, что в США существует закон, согласно которому осужденные хакеры и прочие киберпреступники лишаются возможности пользоваться интернетом. "Штрафы за распространение дезинформации могут быть гораздо эффективнее, если будут подкреплены этой мерой", - указал Малькевич.

Малькевич в среду в ходе заседания координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ на тему "Противодействие иностранному вмешательству в российские выборы" отметил, что закон о борьбе с недостоверными и искажающими факты новостями не работает. По его словам, это происходит из-за ряда пробелов в документе.

Закон об ответственности за распространение в интернете фейковых новостей вступил в силу 29 марта 2019 года. Документ, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей.