Ассоциация фитнеса в Волгоградской области хочет доработать механизм проверки QR-кодов

ВОЛГОГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Региональная ассоциация фитнеса Волгоградской области выступила с инициативой скорректировать правила проверки QR-кодов в фитнес-клубах, по которым у постоянных клиентов наличие сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19 будут проверять не при каждом посещении, а лишь один раз. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент ассоциации Никита Дементьев.

"Мы выступили с инициативной провести круглый стол с участием бизнеса и органов власти, где хотим обсудить предложение ассоциации доработать механизм проверки QR-кодов. Наша ассоциация планирует проводить плотную работу с властями, в том числе по ковидным ограничениям. В городе часто проводятся проверки по QR-кодам. Все клубы ассоциации понимают важность мер, и мы их 100% соблюдаем. Но есть важные нюансы - правильная трактовка всей документации, которая описана в постановлении. Хотим прописать регламент, что мы имеем право проверять QR-код постоянного клиента единоразово, с указанием срока действия сертификата в клубной системе учета, а не каждый день", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что с введением QR-кодов для посетителей фитнес-центров в Волгоградской области местные клубы потеряли примерно 30% клиентов, однако сейчас региональная ассоциации не планирует выступать за отмену ограничений.

В Волгограде региональную ассоциацию фитнеса создали в период пандемии, в данный момент она объединяет порядка девяти крупных клубов. Как отметил Дементьев, благодаря этому удалось наладить диалог с властями. Так, по данным пресс-службы обладминистрации, между региональным комитетом физической культуры и спорта и ассоциацией фитнеса заключено соглашение о сотрудничестве, благодаря которому в регионе будут реализованы совместные инициативы государственных учреждений спорта и частных фитнес-клубов.

"По информации комитета физической культуры и спорта Волгоградской области, совместные проекты в первую очередь будут направлены на организацию активного досуга жителей региона, подготовку мероприятий по популяризации здорового образа жизни, на реализацию в регионе проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", - сказали в пресс-службе ассоциации.

В Волгоградской области, по данным оперштаба, выявлены около 122 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,9 тыс. человек. Сейчас волгоградцев только с QR-кодом пускают в кафе, непродовольственные магазины, музеи, кинотеатры, бассейны, салоны красоты, фитнес-центры, организации социальной сферы, культуры, спорта, бытового обслуживания населения. Без кода в регионе не продают проездные билеты на общественный транспорт.