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Таможенники предотвратили вывоз из России старинной кавказской шашки

Ее рыночная стоимость составляет более 500 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможенного поста МАПП "Убылинка" на границе с Латвией предотвратили вывоз из России кавказской шашки XIX века с позолотой и эмалью на ножнах и рукояти, а также с выгравированными рисунками на самом лезвии оружия. Как сообщили в четверг в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), изъятая шашка относится к культурным ценностям с особым историческим значением.

"В ходе проведения таможенного контроля и осмотра салона транспортного средства таможенники обнаружили за водительским сиденьем предмет, внешне напоминающий саблю, уложенную в ножны. По результатам заключения эксперта Министерства культуры РФ товар идентифицируется как "шашка кавказская, изготовленная в конце XIX века", относится к культурным ценностям, имеющим особое историческое значение", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным оценкам, рыночная стоимость этой шашки превышает 500 тыс. рублей. Вывоз подобного предмета с таможенной территории ЕАЭС разрешается только на основании разрешительного документа, выданного уполномоченным органом Министерством культуры РФ.

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