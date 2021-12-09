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Пандемия COVID-19

Эксперт указал на вероятность, что "омикрон" может заместить штамм "дельта"

Академик РАН Арег Тотолян отметил, что статистику других стран нельзя автоматически переносить на Россию, так как пока "омикрон" дошел до нее, он уже претерпел изменения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Замещение штамма "дельта" новым вариантом коронавируса "омикрон" возможно, но пока это предположение, которое нуждается в статистике. Такое мнение выразил журналистам в четверг директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

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"Это предположение имеет под собой основу, но все равно это предположение, и нужна определенная статистика, чтоб говорить о закономерности <...> Мы еще "омикрон" не видели, все, кто видели "омикрон", ограничиваются Московским регионом <...> Мы будем расстраиваться, что "омикрон" пришел, но в равной степени радоваться, что он появился", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности замещения "дельта" штамма "омикроном".

По его словам, статистику других стран нельзя автоматически переносить на нашу страну, так как пока "омикрон" дошел до России, он претерпел изменения, так же как и другие штаммы. Существуют определенные маркеры чувствительности и устойчивости, которые зависят от расовой принадлежности, так как у каждой этнической группы своя специфика.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже в более 50 странах. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.

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