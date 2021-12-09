Эксперт указал на вероятность, что "омикрон" может заместить штамм "дельта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Замещение штамма "дельта" новым вариантом коронавируса "омикрон" возможно, но пока это предположение, которое нуждается в статистике. Такое мнение выразил журналистам в четверг директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

"Это предположение имеет под собой основу, но все равно это предположение, и нужна определенная статистика, чтоб говорить о закономерности <...> Мы еще "омикрон" не видели, все, кто видели "омикрон", ограничиваются Московским регионом <...> Мы будем расстраиваться, что "омикрон" пришел, но в равной степени радоваться, что он появился", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности замещения "дельта" штамма "омикроном".

По его словам, статистику других стран нельзя автоматически переносить на нашу страну, так как пока "омикрон" дошел до России, он претерпел изменения, так же как и другие штаммы. Существуют определенные маркеры чувствительности и устойчивости, которые зависят от расовой принадлежности, так как у каждой этнической группы своя специфика.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже в более 50 странах. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.