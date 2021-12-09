Росприроднадзор в 2021 году зафиксировал 32 разлива нефтепродуктов компаниями

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор на текущий момент зафиксировал в 2021 году 32 аварии, связанные с разливом нефтепродуктов промышленными предприятиями. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью RTVI.

"По данным нашего надзорного ведомства, Росприроднадзора, в 2020 году было зафиксировано 49 аварий, связанных с нефтепродуктами. В текущем, в 2021 году - 32 аварии", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что крупнейшей аварией в 2021 году стал разлив нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском в августе. Общая сумма ущерба окружающей среде от происшествия оценивается в сумму более 4 млрд рублей, добавила она.

Абрамченко отметила, что при идеальном раскладе экологических аварий, связанных с нефтеразливами, быть не должно. "Компании, которые занимаются производством, транспортировкой и хранением нефтепродуктов - это не самые бедные компании. И для того, чтобы этого не было, необходимо вкладывать средства в модернизацию производства. Нужно следить за сооружениями, за объектами капитального строительства", - подчеркнула вице-премьер.