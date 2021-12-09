WP: генпрокурор штата Нью-Йорк добивается показаний от Трампа по делу его компании

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс добивается от бывшего президента США Дональда Трампа явки для дачи показаний в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества в принадлежащей ему компании Trump Organization. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно ее данным, Джеймс потребовала, чтобы Трамп явился для дачи показаний 7 января. Издание отмечает, что в случае отказа генпрокурор может попытаться через суд заставить экс-президента выполнить это требование.

По сведениям газеты, генпрокурор рассчитывает получить показания в рамках расследования о том, что компания Трампа могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций. Источники The Washington Post говорили на условиях анонимности, поскольку расследование продолжается.

В июле Trump Organization и лично ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищении имущества и подделке документов. По сведениям телеканала CNN, следователи также в течение продолжительного времени пытались добиться от Вайссельберга показаний, которые могли бы использовать против Трампа. Экс-президенту пока обвинений не предъявили.

Расследование в отношении компании Трампа проводит генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, а также прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Экс-президент отрицает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования "величайшей охотой на ведьм", инициированной демократами в отношении него и его сторонников.