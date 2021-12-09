МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды РФ и города Москвы более 40 жителям столицы, среди них многодетные родители, работники здравоохранения, транспортного комплекса, образования, строительной сферы, представители ветеранских организаций.

"Я сегодня был на Поклонной горе, в Музее Победы. Сделана уникальная выставка, создана с помощью порядка 700 человек - экспертов, историков, режиссеров, художников, дизайнеров, создали уникальную экспозицию, посвященную 80-летию битвы под Москвой, первой победы советского оружия в Великой Отечественной войне, которая положила начало разгрому фашистской Германии. Когда ты окунаешься в эту атмосферу, которая зрительно, явственно дает представление о том, что происходило в Москве, как в сражениях под Москвой переживали эти лихие месяцы и годы москвичи, как они работали на фронт, как они сражались в ополчении, это берет за душу. Это был такой героизм, такое напряжение сил. Когда проецируешь современность на ту трагедию, все наши беды кажутся несущественными", - сказал Собянин, отметив, что при этом каждая жизнь человека имеет огромное значение, не важно, когда это происходило.

Мэр отметил, что когда в пандемию много людей болеют с последствиями для здоровья или даже не выживают - это большая трагедия и Москва второй год переживает эту трагедию.

"Почему я обращаюсь к истории войны - даже в то время город жил. Работали магазины, общественный транспорт, даже метро строилось. И сегодня наша задача не только обеспечить здоровье людей, безусловно оказать медицинскую помощь каждому, кто попал в сложную ситуацию, заразился ковидом или просто болеет другими болезнями. Важно обеспечить гарантированную помощь и продолжать жить, работать, строить, творить. Жить нормальной жизнью, и город живет нормальной жизнью. Во многом благодаря тем, кто находится в этом зале, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее нашей Москвы, благодаря которым наш город по-прежнему великий, любим москвичами, потому что вы вкладываете сердце и душу в работу и город. Поздравляю с заслуженными наградами", - добавил мэр.