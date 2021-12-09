В Севастополе предложили доработать закон о QR-кодах в интересах болевших бессимптомно

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя на сессии в четверг решили обратиться к федеральным коллегам с предложением доработать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах таким образом, чтобы он не ущемлял права переболевших бессимптомно, следует из документов, опубликованных на сайте регионального парламента.

"В настоящее время гражданам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесшим заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, а также имеющим медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, выдается медицинская документация (справка, сертификат). В связи с этим обращает на себя внимание факт отсутствия оснований для получения сертификата у переболевших бессимптомно или перенесших заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, без официального обращения в учреждения здравоохранения за оказанием медицинской помощи", - говорится в тексте обращения, одобренном в четверг депутатами.

Таким образом, парламентарии, поддерживая федеральный законопроект в целом, предложили принять меры для более широкого тестирования на уровень антител, который повышен даже у болевших бессимптомно, и "закрепить нормативным правовым актом данный показатель как основание для получения в дальнейшем сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией". Вследствие этого, человек, даже не знавший о заражении, но имеющий иммунитет, получит QR-код, как и те, кто сделал прививку или, переболев, был зарегистрирован как носитель иммунитета.

"Не менее важным, с точки зрения граждан, является и вопрос защиты персональных данных при реализации ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в законодательном собрании.

В документе поясняется, что депутаты в связи с этим предлагают усовершенствовать механизм предоставления персональных данных и обращения с ними при проверке QR-кода, а также "рассмотреть возможность введения санкций против злоупотребления личной информацией, полученной при реализации положений указанного законопроекта".

Проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.