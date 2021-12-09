Молодежь КМНС создала проекты для развития Арктики через туризм, культуру и бизнес в ЯНАО

САЛЕХАРД, 9 декабря. /ТАСС/. Молодежный форум коренных малочисленных народов севера (КМНС) "Российский Север" завершился в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). За время форума его участники разработали проекты для развития Арктики с помощью туризма, предпринимательства и сохранения языка и культуры КМНС, сообщили в пресс-центре форума в четверг.

Работа форума была организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

"В первой части закрытия форума состоялась презентация проектов, над которыми участники работали во время треков. Первая презентация по туристическому треку называлась "Сибирь - сердце России", авторы проекта призывали побывать в Сибири каждого, насладиться озером Байкал, "Долиной ста источников". Разработчики второго проекта ознакомили слушателей с привлекательностью Магаданской области, предлагая отметить региональный эвенский праздник встречи Нового года - Хэбденек, который ежегодно проходит в день летнего солнцестояния", - говорится в сообщении.

В рамках трека о языке и культуре участники представили проекты по озвучке мультфильма, образовательные программы и познавательную анимацию, а также создали первый в мире пластилиновый мультик на ненецком. Участники направления "Молодежное предпринимательство" представили проект о разработке бренда одежды, реалити-шоу "Игры предков", обучение молодежи и пенсионеров в косторезной мастерской, производство национальной посуды и тур под ключ "Саян".

Седьмой форум "Российский Север" проходил в Салехарде с 6 по 9 декабря. Ямало-Ненецкий автономный округ принял форум впервые, в мероприятии приняли участие 100 человек, самая большая делегация, почти четверть - это ямальцы. Впервые форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области.