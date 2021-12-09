Депутаты тверского заксобрания поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

ТАСС, 9 декабря. Законодательное собрание Тверской области большинством голосов поддержало изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии, которые вводят использование в общественных местах QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об это в четверг сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Депутаты Законодательного Собрания Тверской области 9 декабря большинством голосов поддержали внесенный правительством РФ в Государственную думу проект федерального закона №17357-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что принятию решения предшествовали общественное обсуждение, а также проведенные 1 декабря слушания в Тверском государственном медицинском университете. "Депутаты законодательного собрания провели консультации с медиками, предпринимателями, общественными организациями, экспертным сообществом", - добавили в пресс-службе.

Проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел ковидом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечня объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.