На Кубани на бесплатную медпомощь в 2022 году направят 105 млрд рублей

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг утвердили объем территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в регионе на 2022 год. По сравнению с 2021 годом объем увеличен на 9 млрд рублей и составляет 105 млрд рублей, сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"Принимаемая нами программа - основной, базовый документ отрасли здравоохранения. Он предусматривает возможность обеспечения в полном объеме прав граждан на оказание медицинской помощи. 105 млрд рублей это достаточная финансовая база для того, чтобы жители Краснодарского края чувствовали себя защищенными. Жизнь и здоровье каждого из нас находятся в надежных, квалифицированных руках медиков", - приводит пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края слова Бурлачко.

Уточняется, что в программе расширен перечень методов лечения по профилям "Сердечно-сосудистая хирургия" и "Офтальмология", увеличены нормативы объемов профилактической помощи, таких как профосмотры, диспансеризация, установлен норматив проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших коронавирус. В итоге проектная стоимость программы профицитна, она увеличена почти на 9 млрд рублей по сравнению с 2021 годом.