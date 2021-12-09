{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани на бесплатную медпомощь в 2022 году направят 105 млрд рублей

Это на 9 млрд рублей больше, чем в этом году

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг утвердили объем территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в регионе на 2022 год. По сравнению с 2021 годом объем увеличен на 9 млрд рублей и составляет 105 млрд рублей, сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"Принимаемая нами программа - основной, базовый документ отрасли здравоохранения. Он предусматривает возможность обеспечения в полном объеме прав граждан на оказание медицинской помощи. 105 млрд рублей это достаточная финансовая база для того, чтобы жители Краснодарского края чувствовали себя защищенными. Жизнь и здоровье каждого из нас находятся в надежных, квалифицированных руках медиков", - приводит пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края слова Бурлачко.

Уточняется, что в программе расширен перечень методов лечения по профилям "Сердечно-сосудистая хирургия" и "Офтальмология", увеличены нормативы объемов профилактической помощи, таких как профосмотры, диспансеризация, установлен норматив проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших коронавирус. В итоге проектная стоимость программы профицитна, она увеличена почти на 9 млрд рублей по сравнению с 2021 годом.

Теги
РоссияКраснодарский край
В Ленобласти прошли церемонии передачи останков советского воина и шести немецких солдат
Останки советского воина передали командиру Волосовского отряда "Авангард" Михаилу Соловьеву, а останки шести немецких солдат - заместителю генконсула Германии в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли
Читать полностью