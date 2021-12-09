В Ленобласти прошли церемонии передачи останков советского воина и шести немецких солдат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Церемонии передачи останков советского воина и шести немецких солдат, найденных в Ленинградской области, прошли в четверг на воинском мемориале "Синявинские высоты" и на военном кладбище в Сологубовке. Об этом ТАСС сообщил референт представительства Народного союза Германии по уходу за военными могилами в РФ Виктор Мухин.

"На советском воинском мемориале "Синявинские высоты" останки советского воина были переданы командиру Волосовского отряда "Авангард" Михаилу Соловьеву, - рассказал Мухин. - Их передал военно-воздушный атташе посольства Федеративной Республики Германии в Москве полковник Свен Хильгефорт. [На немецком воинском кладбище в Сологубовке] Российское поисковое объединение "Святой Георгий" передало останки шести немецких солдат заместителю генерального консула Германии в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли и главе представительства Народного союза Германии по уходу за военными могилами в Москве Герману Краузе".

Мухин добавил, что в церемониях приняла участие заместитель начальника Управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших защитников Отечества Алла Кирилина, а в памятном мероприятии на Синявинских высотах - также командование и солдаты 90-го Отдельного специального поискового батальона Минобороны РФ.

Сотрудники Народного Союза Германии по уходу за военными могилами нашли и эксгумировали останки советского воина 1905 года рождения в сентябре 2021 года в ходе поисковых работ в деревне Мышкино Волосовского района Ленинградской области. При погибшем был найден смертный медальон-капсула на имя Антона Трифоненкова. По данным ОБД "Мемориал", он имел звание младшего лейтенанта и служил в Ленинградской дивизии народного ополчения Московского района. Его останки, по словам Мухина, будут захоронены в Волосовском районе весной - летом следующего года.

На немецком воинском кладбище в Сологубовке патриотическое объединение "Ленрезерв" и поисковое объединение "Святой Георгий" передали немецкой делегации останки шести немецких солдат. Они были найдены при проведении совместных работ на территории бывшего опорного пункта "Роща "Круглая" у урочища Гонтова Липка в Кировском районе Ленинградской области. Их предполагается предать земле в Сологубовке в 2022 году. "Обычно мы делаем это раз в год, в конце сезона - в октябре - сентябре", - добавил он.

После обеих церемоний были проведены богослужения. На мемориале "Синявинские высоты" молебен отслужил настоятель Успенского храма в селе Лезье-Сологубовка Кировского района протоиерей Вячеслав Харинов, на немецком кладбище - представитель Евангелической церкви Германии, священник московской общины Эммаус Кристиан Брауне.

О Синявинских высотах и немецком кладбище в Сологубовке

Синявинские высоты являлись опорным пунктом обороны германских войск в годы войны. В 1941-1944 годах здесь велись жесточайшие бои во время битвы за Ленинград. До сих пор точно не известно количество погибших в этих боях. Каждый год в окрестностях мемориала работают поисковые отряды. Мемориал "Синявинские высоты" входит в число памятников Зеленого пояса Славы.

Народный союз Германии с 1992 года поддерживает поисковые работы на местах немецких военных захоронений в районе Синявинских высот. На кладбище в Сологубовке захоронены останки более 50 тыс. немецких солдат.