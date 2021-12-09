Ленобласть начала отбор кандидатов для формирования корпуса экомилиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Администрация Ленинградской области объявила открытый отбор кандидатов для работы в формируемой в регионе экомилиции. На первом этапе ведомство должно набрать 12 человек, к работе милиция должна будет приступить с 1 января 2022 года, сообщили в четверг в пресс-службе администрации.

"На первом этапе ведомство наберет 12 сотрудников: начальника отдела, четырех главных специалистов и трех ведущих специалистов, обследующих близлежащие районы Ленинградской области с организацией рабочих мест в Санкт-Петербурге, а также четырех ведущих специалистов с организацией рабочих мест в Ленинградской области. В числе требований - высшее профессиональное образование в области "Лесное дело", "Экология", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция" и стаж работы от года до двух лет", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники экологической милиции Ленобласти должны будут пресекать экопреступления и штрафовать нарушителей в Кингисеппском, Лужском, Сланцевском, Волосовском, Гатчинском, Приозерском и Выборгском районах. По мере приобретения автомобилей также на работу будут приняты 11 водителей, за каждым специалистом будет закреплен автомобиль. Дальнейший набор сотрудников будет проходить параллельно с материально-техническим обеспечением ведомства, финансирование которого распределено до 2024 года.

Ранее в пятницу администрация Ленобласти сообщала о планах создания нового регионального ведомства, которое призвано помочь сократить число преступлений и нарушений в сфере экологии.