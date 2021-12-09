Bild рассказала, как прошел первый день Меркель на пенсии

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Бывшая глава правительства ФРГ Ангела Меркель в первый день на пенсии посетила свое новое бюро на улице Унтер ден Линден в центре Берлина и сделала покупки в расположенном неподалеку супермаркете. Об этом сообщила в четверг газета Bild.

По информации издания, экс-канцлер в 08:20 покинула свою берлинскую квартиру и отправилась на автомобиле в бюро, причем по пути ей пришлось постоять в пробках. Оттуда Меркель отправилась в свой любимый супермаркет "Хит Ульрих", где она обычно закупалась перед Рождеством. Ее сопровождал личный охранник, но тележку с продуктами она толкала перед собой сама. После обеда Меркель отправилась домой.

На посту главы правительства она до поздней ночи проводила время в Ведомстве федерального канцлера. Как пишет Bild, в среду после сложения с себя полномочий Меркель сразу посетила новое бюро и пробыла на новом месте примерно до 20:30.

Ранее Меркель заявила, что в первый день после ухода с должности намерена выспаться.

В среду социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага, против высказались 303 парламентария. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером, и он принял присягу вместе с членами своего кабинета министров.