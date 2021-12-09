Регионы СКФО получат 11 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования

МАГАС, 9 декабря. /ТАСС/. Субъекты Северного Кавказа получат из федерального бюджета 11 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования (СПО) и реализацию программы "Профессионалитет". Об этом ТАСС сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Что касается развития среднего профессионального образования, то сегодня на совещание в Ингушетию приехали все министры образования и экономики регионов СКФО. Важный проект "Профессионалитет", который инициирован президентом нашей страны, - связать колледжи с конкретными отраслями экономики, чтобы студент, который завершает обучение в колледже, мог сразу трудоустроиться с хорошей зарплатой, получить профессию. Для СКФО будет выделено 11 млрд рублей на развитие системы СПО", - сказал Кравцов.

По его словам, в программе подготовки специалистов по СПО необходимо делать упор на востребованные профессии.

"Сегодня мы видим определенный дисбаланс, когда готовят экономистов и юристов, а нужны специалисты в области туризма, сельского хозяйства. Мы договорились, что этот дисбаланс будем исправлять, поддерживать те направления подготовки, которые действительно востребованы на Северном Кавказе, потому что отрасль туризма бурно развивается, сельское хозяйство тоже. Эта программа поддержки включает в себя и повышение зарплаты мастеров производственного обучения, и ремонт колледжей, создание федерального центра по подготовке кадров в СКФО", - добавил министр.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасль. Первые 150 тыс. студентов приступят к обучению по новой программе с 1 сентября.